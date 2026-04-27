2023 में खरीदा था पिस्टल, फिर 2025 में खरीदा शॉर्टगन, ट्रंप पर हमला करने वाला निकला बंदूकों का शौकीन

कोल टॉमस एलन ने वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पर गोलीबारी की योजना कथित तौर पर कई महीनों से बनाई हुई थी। वह कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी-डोमिंग्यूज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री कर रहा था। हमले से पहले उसने Amtrak ट्रेन से पूरे देश की यात्रा की। वह पहले लॉस एंजेलिस से शिकागो और फिर शिकागो से वॉशिंगटन डीसी पहुंचा। वॉशिंगटन पहुंचकर उसने उसी वॉशिंगटन हिल्टन होटल में चेक-इन किया, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए डिनर का आयोजन हो रहा था।