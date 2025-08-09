पाकिस्तान की 60 फीसदी जनता के वश का नहीं पौष्टिक खाना, भारत और बांग्लादेश का हाल लगभग बराबर

रिपोर्ट से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में फिलहाल लाखों लोगों के वश में स्वस्थ आहार नहीं है। पिछली बार की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन आज भी हर 10 में से चार लोग इसे वहन नहीं कर पाते। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है।