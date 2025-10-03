एमपी में मछली पकड़ने गए थे युवक और पकड़ लिया मगरमच्छ…

आगर मालवा जिले के सोयतकलां में गुरुवार दोपहर नगर के समीप बहने वाली कंठाल नदी में अचानक मगरमच्छ दिखाई दिया जिससे नगर में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इसी दौरान ग्राम देवली के कहारों ने अद्भुत साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए मगरमच्छ को काबू कर लिया। विशाल, भोला, दशरथ और मुरली केवट नाम के युवक नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे लेकिन इसी दौरान मगरमच्छ पर उनका पैर पड़ गया और फिर उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए मगरमच्छ को पकड़ लिया।