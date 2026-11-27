इनका कहना है... -गारंटी अवधि से बाहर हो चुकी खराब सड़कों के रिन्यूअल और मेंटेनेंस के लिए भेजे गए प्रस्तावों को जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। डामर के दाम महंगे होने का असर निर्माण कार्यों पर पड़ा था, लेकिन 10 अक्टूबर 2026 को सरकार ने संवेदकों को सरकारी रिफाइनरी से खरीद मूल्य की दर देना तय कर दिया है, जिससे डामरीकरण के काम शुरू हो चुके हैं। गांवों की खराब सड़कों के भी जल्द प्रस्ताव तैयार करवाए जाएंगे। दीन मोहम्मद, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी दौसा