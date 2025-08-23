Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

आगरा

UP Crime: नाबालिग के साथ रेप कर उसका वीडियो बनाने का मामला; एक आरोपी गिरफ्तार

UP Crime: नाबालिग के साथ रेप कर उसका वीडियो बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

आगरा

Harshul Mehra

Aug 23, 2025

Symbolic Image

UP Crime: नाबालिग के साथ बलात्कार करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को नाबालिग के साथ बलात्कार करने और वीडियो बनाकर आगरा जिले में सोशल मीडिया पर क्लिप प्रसारित करने के आरोप में एक 25 साल के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। अपराध में शामिल आरोपी का दोस्त फरार है। यह घटना 16 अगस्त को हुई। आरोपी और उसका दोस्त ने भीख मांगने वाली लड़की को पैसों का लालच दिया और उसे बाजार इलाके के एक तहखाने में ले गए।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

नाबालिग के पिता का हो चुका है निधन

यहां उसके साथ बलात्कार किया गया और उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो सोमवार को सामने आया। जिसके बाद मंगलवार को सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर बीएनएस धारा 61 (2) और 64 (1) के तहत FIR दर्ज की गई।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने कहा कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने पालीवाल पार्क के पास मुख्य आरोपी को धर दबोचा। मामले को लेकर ACP अक्षय महादिक ने बताया, "आरोपी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।"

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव को ‘पापा’ कहकर iPhone मांगा और अब मायावती को कह दिया ‘मम्मी’; यूट्यूबर पर गिरी गाज
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 04:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / UP Crime: नाबालिग के साथ रेप कर उसका वीडियो बनाने का मामला; एक आरोपी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.