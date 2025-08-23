UP Crime: नाबालिग के साथ रेप कर उसका वीडियो बनाने का मामला; एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को नाबालिग के साथ बलात्कार करने और वीडियो बनाकर आगरा जिले में सोशल मीडिया पर क्लिप प्रसारित करने के आरोप में एक 25 साल के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। अपराध में शामिल आरोपी का दोस्त फरार है। यह घटना 16 अगस्त को हुई। आरोपी और उसका दोस्त ने भीख मांगने वाली लड़की को पैसों का लालच दिया और उसे बाजार इलाके के एक तहखाने में ले गए।