UP Crime: नाबालिग के साथ रेप कर उसका वीडियो बनाने का मामला; एक आरोपी गिरफ्तार

UP Crime: नाबालिग के साथ बलात्कार करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को नाबालिग के साथ बलात्कार करने और वीडियो बनाकर आगरा जिले में सोशल मीडिया पर क्लिप प्रसारित करने के आरोप में एक 25 साल के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। अपराध में शामिल आरोपी का दोस्त फरार है। यह घटना 16 अगस्त को हुई। आरोपी और उसका दोस्त ने भीख मांगने वाली लड़की को पैसों का लालच दिया और उसे बाजार इलाके के एक तहखाने में ले गए।
यहां उसके साथ बलात्कार किया गया और उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो सोमवार को सामने आया। जिसके बाद मंगलवार को सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर बीएनएस धारा 61 (2) और 64 (1) के तहत FIR दर्ज की गई।
पुलिस ने कहा कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने पालीवाल पार्क के पास मुख्य आरोपी को धर दबोचा। मामले को लेकर ACP अक्षय महादिक ने बताया, "आरोपी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।"