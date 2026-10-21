ट्रक के पीछे घुसी इलेक्ट्रिक कार, बालक-महिला की मौत

वडोदरा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर जिले के पादरा के पास एक दुर्घटना में एक बालक और एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेस-वे पर पिछले दो दिनों से एक ट्रक बंद हालत में खड़ा था। इसी दौरान एक इलेक्ट्रिक कार, ट्रक के पीछे घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार लोग अंदर फंस गए। कार में छोटे बच्चों सहित छह-सात लोग सवार थे। एक बालक और एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

हादसे के तुरंत बाद आस-पास से लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कार में फंसे मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुर्घटना में घायल हुए अन्य लोगों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया। मृतकों व घायलों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवे पर दो दिनों से खड़े खराब ट्रक के पीछे कार के घुसने की इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और एक्सप्रेस-वे पर खराब वाहनों को लंबे समय तक खड़ा रखने से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए।