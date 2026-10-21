ट्रक के पीछे घुसी इलेक्ट्रिक कार, बालक-महिला की मौत

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर ट्रक में घुसी कार।
वडोदरा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर जिले के पादरा के पास एक दुर्घटना में एक बालक और एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेस-वे पर पिछले दो दिनों से एक ट्रक बंद हालत में खड़ा था। इसी दौरान एक इलेक्ट्रिक कार, ट्रक के पीछे घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार लोग अंदर फंस गए। कार में छोटे बच्चों सहित छह-सात लोग सवार थे। एक बालक और एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
हादसे के तुरंत बाद आस-पास से लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कार में फंसे मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुर्घटना में घायल हुए अन्य लोगों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया। मृतकों व घायलों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। हाईवे पर दो दिनों से खड़े खराब ट्रक के पीछे कार के घुसने की इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और एक्सप्रेस-वे पर खराब वाहनों को लंबे समय तक खड़ा रखने से जुड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
गोधरा. वडोदरा जिले की वाघोडिया तहसील से गुजरने वाले वाघोडिया-हालोल रोड पर भावपुरा पाटिया के पास सड़क किनारे खड़ी एक पिकअप वैन के पीछे स्कूटर घुसने से महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, एक पिकअप वैन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। वैन बंद होने पर चालक ने उसे भावपुरा गांव के पाटिया के पास सड़क किनारे पार्क कर दिया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे स्कूटर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और खड़ी पिकअप वैन के पीछे स्कूटर घुस गया।
टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर सवार एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही जरोद पुलिस थाने का काफिला तत्काल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी। जरोद पुलिस ने वाहनों के नंबर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतकों की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए।
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