मालगाड़ी के दो वैगन पटरी से उतरे, रेल संचालन प्रभावित, सुरेंद्रनगर यार्ड की घटना

राजकोट. पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल के सुरेंद्रनगर यार्ड में बुधवार को एक खाली मालगाड़ी के दो वैगन पटरी से उतर गए। दोपहर करीब 1.30 बजे हुई इस घटना के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट पनकी धाम से गुजरात के हापा जा रही मालगाड़ी यार्ड में लूप लाइन से मुख्य लाइन की ओर बढ़ रही थी। इसी दौरान उसके दो वैगन पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे ने कई यात्री ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाने का निर्णय लिया। इसके अलावा सुरेंद्रनगर और वढवाण सिटी के बीच चलने वाली दो पैसेंजर ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है।