वडोदरा में युवक की हत्या के मामले में शंकास्पद 4 लोग हिरासत में

वडोदरा. शहर के सोमातलाव इलाके में स्वागत पार्टी प्लॉट के बाहर गरबा देखकर लौट रहे एक युवक की चाकू से हत्या के मामले में कपूराई पुलिस और एलसीबी जोन-3 की टीम ने शंकास्पद 4 लोग हिरासत में लिया। इनमें पूनम वणजारा, विक्रम वणजारा, सतीश उर्फ गल्लो देवीपूजक और विजयकुमार उर्फ विजु उर्फ ब्रीजेश वणजारा शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, 19 को कपूराई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता विकास वणजारा का छोटे भाई नीलेश वणजारा छापरी क्षेत्र में आयोजित वणजारा समाज के गरबा देखने के लिए बाइक से प्लॉट पहुंचा था। रात करीब 12:36 बजे प्लॉट के बाहर बैठे नीलेश पर मास्क पहने अज्ञात व्यक्ति ने चाकू जैसे धारदार हथियार से कई वार किए और फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल नीलेश को तत्काल एसएसजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।