20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

भावनगर में 1.41 करोड़ की साइबर ठगी का आरोप

जामनगर. भावनगर जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने म्यूल बैंक खाते के जरिए 1.41 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की रकम के लेन-देन के मामले में भावनगर शहर के कुंभारवाड़ा की वणकर सोसाइटी निवासी सुनील कारेलिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Oct 20, 2026

Alleged Cyber ​​Fraud of ₹1.41 Crore in Bhavnagar

भावनगर साइबर क्राइम पुलिस

जामनगर. भावनगर जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने म्यूल बैंक खाते के जरिए 1.41 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की रकम के लेन-देन के मामले में भावनगर शहर के कुंभारवाड़ा की वणकर सोसाइटी निवासी सुनील कारेलिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
जानकारी के अनुसार, भावनगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कार्यरत महिला पुलिस कांस्टेबल कविताबेन पंड्या को समन्वय पोर्टल के माध्यम से जिले में साइबर अपराधों में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल बैंक खातों की जानकारी मिली थी। इस दौरान एक निजी बैंक के खाते में बड़ी मात्रा में रकम के लेन-देन का पता चला।
बैंक स्टेटमेंट की जांच करने पर खाते में साइबर ठगी से जुड़ी रकम जमा होने के संकेत मिले। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि बैंक खाते के संबंध में देश के अलग-अलग राज्यों से म्यूल बैंक खाते के खिलाफ मिलीं 12 शिकायतें दर्ज थीं। इन शिकायतों में ठगी की रकम की पहली बार में लगभग 46.25 लाख रुपए का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त खाते में 95.16 लाख रुपए से अधिक की अन्य रकम भी जमा हुई थी।
बैंक खाते के विवरण के मुताबिक, 10 से 13 नवंबर 2025 के दौरान खाते में कुल 1.41 करोड़ रुपए से अधिक जमा किए गए थे। इसी अवधि में यूपीआइ के माध्यम से 1.41 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। इतनी बड़ी रकम का महज चार दिनों में जमा होना और फिर लगभग पूरी राशि का बाहर निकल जाना जांच का अहम पहलू बना है।
आरोप है कि कारेलिया ने अपने बैंक खाते में साइबर ठगी से प्राप्त रकम जमा करवाई और विभिन्न वित्तीय लेन-देन के माध्यम से उसे अन्यत्र स्थानांतरित किया। इन आरोपों के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Oct 2026 10:52 pm

Published on:

20 Oct 2026 10:52 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / भावनगर में 1.41 करोड़ की साइबर ठगी का आरोप

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

कच्छ के मुंद्रा में कथित अवैध संबंधों के शक में हमला, दो की मौत

Attack in Mundra, Kutch, over Suspected Illicit Affair; Two Dead
अहमदाबाद

छोटा उदेपुर में बोडेली के पास ट्रेन की चपेट में आने से मां-पुत्र की मौत

Mother and Son Killed After Being Struck by a Train Near Bodeli in Chhota Udepur
अहमदाबाद

Gujarat Crime: गांव में उधार मांगते थे 92 वर्षीय पिता, बदनामी के डर से बेटे ने कर दी हत्या

Bharuch Crime News
राष्ट्रीय

Gandhinagar Accident: गरबा की खुशियां मातम में बदलीं, तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, 3 दोस्तों की मौत

Gandhinagar Car Accident
राष्ट्रीय

ahmedabad शहर में दशहरा से पहले फाफड़ा-जलेबी की दुकानों पर जांच, एक सील, 10 को नोटिस

Ahmedabad news
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.