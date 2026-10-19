ahmedabad शहर में दशहरा से पहले फाफड़ा-जलेबी की दुकानों पर जांच, एक सील, 10 को नोटिस

महानगरपालिका का स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग की ओर से दशहरे के मद्देनजर फाफड़ा, जलेबी और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया, स्वच्छता तथा तलने में इस्तेमाल होने वाले तेल की जांच की जा रही है। इसके लिए रैपिड टेस्ट किट और टीपीसी मशीन की मदद ली जा रही है। विभाग का उद्देश्य त्योहार के दौरान शहरवासियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। हालिया कार्रवाई के दौरान 15 इकाइयों से फाफड़ा, जलेबी, बेसन, चटनी, मिर्च पाउडर, कढ़ी और इस्तेमाल किए जा रहे खाद्य तेल सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के 24 नमूने लिए गए। इन नमूनों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। संबंधित इकाइयों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।टीपीसी तेल की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण मानक है। तेल को बार-बार गर्म करने से यह नुकसानकारक होजाता है। निर्धारित सीमा से अधिक टीपीसी वाला तेल खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त माना जाता है।