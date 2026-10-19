जीयू के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संख्या बढ़ी, बीकॉम, एमकॉम पहली पसंद

इन ऑनलाइन कोर्स की विशेषता यह है कि इसमें विद्यार्थी घर, कार्यालय में बैठे ही अपनी स्नातक, स्नातकोत्तर कोर्स को पूरा कर सकता है।प्रो. जोशी ने बताया कि विवि के 'फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवे' के कारण विद्यार्थियों में इस कोर्स में प्रवेश पाने की इच्छा बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रवेश के लिए होने वाले पंजीकरण में छह गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर 2025 में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान 2,560 रजिस्ट्रेशन हुए थे, वहीं फरवरी और जुलाई 2026 के संयुक्त प्रवेश सत्रों में यह आंकड़ा उछलकर 16,809 पर पहुंच गया है।