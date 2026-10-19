Ahmedabad: 16 दिनों में डेंगू के उपचार के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे 179 मरीज, वायरल बुखार के 615

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से डेंगू के मामले बढ़े हैं। अहमदाबाद महानगरपालिका संचालित अस्पतालों में भी डेंगू समेत मच्छरजनित मामलों में वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार संचालित शहर के सोला सिविल अस्पताल में भी स्वाइनफ्लू के अलावा डेंगू, मलेरिया, फाल्सीफेरम व जलजनित रोगों में वृ्द्धि दर्ज की गई। इसके लिए महानगरपालिका की ओर से रोगों पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में फॉगिंग, कीटनाशक का छिड़काव के साथ साथ क्लोरीन की गोलियों का वितरण और मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने की कवायद भी की जा रही है। इसके अलावा खाद्य दुकानों पर भी मिलावट की आशंका को लेकर जांच के साथ साथ खाद्य पदार्थ के नमूने भी लिए जा रहे हैं।