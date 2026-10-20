छोटा उदेपुर में बोडेली के पास ट्रेन की चपेट में आने से मां-पुत्र की मौत

छोटा उदेपुर. जिले में बोडेली के पास खेत में टिफिन देने जाते समय नर्मदा कैनाल रेलवे ब्रिज पर मंगलवार दोपहर में ट्रेन की चपेट में आने से मां और पुत्र की मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

जानकारी के अनुसार, बोडेली के पास नर्मदा कैनाल रेलवे ब्रिज से गुजर रही मां और पुत्र ट्रेन चपेट में आ गए। रेलवे लाइन पर ट्रेन आने के कारण उसकी टक्कर से मौके पर ही मां-पुत्र की मौत हो गई। कुछ ही पलों में हुई इस घटना के बाद आसपास के इलाके में चीख-पुकार मच गई। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्र हो गए।