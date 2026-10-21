सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस ट्रेन का चोरवाड रोड स्टेशन पर ठहराव आरंभ

भावनगर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रेल संपर्क को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे ने यह निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद अब वेरावल-बांद्रा सौराष्ट्र जनता दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 19218) चोरवाड रोड स्टेशन पर रुकेगी। चोरवाड रोड स्टेशन पर इस ट्रेन का आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः दोपहर 12.15/12.16 बजे रहेगा।

इसी तरह, गुरुवार से बांद्रा-वेरावल सौराष्ट्र जनता दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 19217) चोरवाड रोड स्टेशन पर रुकेगी। चोरवाड रोड स्टेशन पर इस ट्रेन का आगमन/प्रस्थान समय क्रमशः सुबह 5.49/5.50 बजे रहेगा।

अपर मंडल रेल प्रबंधक ऋत्विक शर्मा ने कहा कि चोरवाड रोड स्टेशन पर इस प्रायोगिक ठहराव से स्थानीय यात्रियों को रेल यात्रा के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इससे क्षेत्र के नागरिकों का आवागमन अधिक सुगम होगा तथा आसपास के क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।