रावण दहन के बाद अंबाजी में दो गुटों में पथराव, चार घायल

अंबाजी. शक्तिपीठ अंबाजी में विजयादशमी पर मंगलवार रात रावण दहन कार्यक्रम के बाद दो गुटों के बीच झड़प और पथराव हो गया। घटना में एक बालिका, गर्भवती महिला, पुलिसकर्मी और बालक सहित चार लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अंबाजी के जनरल अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, अंबाजी में रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग एकत्र हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट के साथ पथराव होने लगा। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।

पथराव के दौरान एक बालिका की आंख के पास पत्थर लगने से उसे गंभीर चोट आई। वहीं, एक गर्भवती महिला के पेट पर पत्थर लगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात एक पुलिसकर्मी के सिर में भी चोट आई। घटना में एक अन्य बालक भी घायल हुआ। चारों घायलों को उपचार के लिए अंबाजी के जनरल अस्पताल ले जाया गया।