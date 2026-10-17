सऊदी अरब में फंसे पंचमहाल के 250 उमराह जायरीन

गोधरा. गुजरात के पंचमहाल जिले के लगभग 250 उमराह जायरीन सऊदी अरब में फंस गए हैं। इस कारण गोधरा समेत जिले में मौजूद परिजनों में चिंता का माहौल है। सऊदी अरब में पिछले कुछ दिनों से हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद तनाव और आपातकाल सरीखी स्थिति हो गई। सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डों को बंद किए जाने के कारण रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 24 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं।

इस संकटपूर्ण स्थिति के कारण हवाई सेवाएं बाधित होने से यह जायरीन फंस गए। गुजरात के टूर ऑपरेटरों के ज़रिए गए जायरीनों में से कुछ ने महंगे दामों पर दूसरी उड़ानों के टिकट लेकर वतन वापसी की, जबकि बाकी जायरीन फिलहाल मक्का और मदीना के होटलों में सुरक्षित ठहरे हैं।

पिछले 10 दिनों में हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के चलते सऊदी अरब की हवाई सेवाएं पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई। दूसरी ओर, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो सहित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब के प्रमुख शहरों के लिए अपना परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। इसके चलते भारतीय उमराह जायरीन फिलहाल मक्का और मदीना के सुरक्षित होटलों में ठहरे हैं। भारतीय दूतावास पूरी स्थिति और नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार पैनी नज़र रख रहा है।