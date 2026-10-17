17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

सऊदी अरब में फंसे पंचमहाल के 250 उमराह जायरीन

गुजरात के टूर ऑपरेटरों के ज़रिए गए जायरीनों में से कुछ ने महंगे दामों पर दूसरी उड़ानों के टिकट लेकर वतन वापसी की, जबकि बाकी जायरीन फिलहाल मक्का और मदीना के होटलों में सुरक्षित ठहरे हैं।पिछले 10 दिनों में हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के चलते सऊदी अरब की हवाई सेवाएं पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Oct 17, 2026

250 Umrah Pilgrims from Panchmahal Stranded in Saudi Arabia

सऊदी अरब में पंचमहाल जिले के फंसे जायरीन।

गोधरा. गुजरात के पंचमहाल जिले के लगभग 250 उमराह जायरीन सऊदी अरब में फंस गए हैं। इस कारण गोधरा समेत जिले में मौजूद परिजनों में चिंता का माहौल है। सऊदी अरब में पिछले कुछ दिनों से हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद तनाव और आपातकाल सरीखी स्थिति हो गई। सुरक्षा कारणों से हवाई अड्डों को बंद किए जाने के कारण रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 24 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं।
इस संकटपूर्ण स्थिति के कारण हवाई सेवाएं बाधित होने से यह जायरीन फंस गए। गुजरात के टूर ऑपरेटरों के ज़रिए गए जायरीनों में से कुछ ने महंगे दामों पर दूसरी उड़ानों के टिकट लेकर वतन वापसी की, जबकि बाकी जायरीन फिलहाल मक्का और मदीना के होटलों में सुरक्षित ठहरे हैं।
पिछले 10 दिनों में हूती विद्रोहियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों के चलते सऊदी अरब की हवाई सेवाएं पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई। दूसरी ओर, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो सहित अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब के प्रमुख शहरों के लिए अपना परिचालन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। इसके चलते भारतीय उमराह जायरीन फिलहाल मक्का और मदीना के सुरक्षित होटलों में ठहरे हैं। भारतीय दूतावास पूरी स्थिति और नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार पैनी नज़र रख रहा है।

22 अक्टूबर को वापसी का शेड्यूल तय

शेहरा और गोधरा क्षेत्र के 34 लोग उमराह के लिए गए थे। 20 अक्टूबर को यात्रा संपन्न होने के साथ ही हमारी वापसी का टिकट कन्फर्म था। सुरक्षा कारणों से अचानक इंडिगो एयरलाइंस की ओर से उड़ान रद्द होने का संदेश मिला। अब नई व्यवस्था के अनुसार 22 अक्टूबर को वापसी का शेड्यूल तय किया गया है। वर्तमान में हम सभी मदीना के होटल में पूरी तरह सुरक्षित हैं और शांतिपूर्वक इबादत कर रहे हैं।

  • इन्तेखाब सैयद, निजी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी, गोधरा

सुरेंद्रनगर के चार यात्री सुरक्षित लौटे

जामनगर. सऊदी अरब में फंसे गुजरात में सुरेंद्रनगर के हाजी बटुकभाई जरगेला सहित उमराह के चार यात्री शनिवार को सुरक्षित वतन लौट आए। मक्का से मस्कट होते हुए वे हवाई मार्ग से मुंबई पहुंचे और वहां से ट्रेन के जरिए सुरेंद्रनगर रेलवे स्टेशन आए। लंबे इंतजार के बाद अपनों को सामने देखकर परिजनों की आंखें खुशी से नम हो गईं। स्टेशन पर भावुक मिलन का दृश्य देखने को मिला।
चारों उमराह यात्रियों की भारत वापसी 12 अक्टूबर को निर्धारित थी। हालांकि, रियाद हवाई अड्डे के निकट मिसाइल हमले की घटना के बाद उड़ानें रद्द होने से उनकी वापसी टल गई। निर्धारित समय पर घर नहीं पहुंचने के कारण सुरेंद्रनगर में उनके परिजन चिंतित थे और उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे थे।
काफी इंतजार और परेशानियों के बाद चारों यात्री मक्का से मस्कट पहुंचे। वहां से विमान के जरिए मुंबई आए और फिर ट्रेन से सुरेंद्रनगर पहुंचे। यात्रियों के सकुशल लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Oct 2026 09:03 pm

Published on:

17 Oct 2026 09:03 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सऊदी अरब में फंसे पंचमहाल के 250 उमराह जायरीन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

राजकोट में डेढ़ करोड़ की लूट-मैनेजर की हत्या के आरोपी ने पीएसआइ पर गोली चलाई

Rs 1.5 Crore Heist in Rajkot: Murder-Accused Opens Fire on PSI
अहमदाबाद

ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम-लक्ष्मण-हनुमान, रावण और राजा के वेश में रास

'Raas' (Traditional Dance) Featuring Characters Like Brahma, Vishnu, Mahesh, Shiva, Ram-Lakshman-Hanuman, Ravana, and Kings
अहमदाबाद

गुजरात ब्लास्ट का चश्मदीद बोला- धमाके से कांप उठा इलाका, छत की चादरें टूटकर नीचे गिरीं, अब तक 5 की मौत

Gujarat Chemical Factory Blast
अहमदाबाद

Gujarat: राजनीतिक चंदे के नाम पर 843 करोड़ का लेनदेन, 250 करोड़ की कर चोरी का आरोप

gujarat police
अहमदाबाद

राजकोट में 1.53 करोड़ के आभूषण लूटकर मैनेजर की हत्या, 9 आरोपी गिरफ्तार

Manager Murdered and Jewelry Worth ₹1.53 Crore Looted in Rajkot; 9 Accused Arrested
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.