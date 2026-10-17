ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम-लक्ष्मण-हनुमान, रावण और राजा के वेश में रास

जामनगर. शहर की प्रसिद्ध गरबियों में से एक भारतमाता आदर्श गरबी मंडल में प्रतिदिन रात्रि में वेश-भूषा रास का आयोजन किया जा रहा है। लीमडा लाइन शेरी नंबर 3 में इस गरबी का आयोजन पिछले 67 साल से समाज के हर जाति के लोगों द्वारा किया जा रहा है। यहां गरबी मंडल के आयोजन में ब्रह्मलोक में मंच बदलता है। युवाओं द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, राम-लक्ष्मण-हनुमान, रावण, जटायु, असुर और सिकंदर, टीपू सुल्तान आदि विभिन्न पात्रों में रास खेला जा रहा है।

छह दशकों की अवधि में यह गरबी अपनी भव्य योजना, पारंपरिक रास, गरबा की प्रस्तुति, बच्चों और युवाओं द्वारा प्रस्तुत अभूतपूर्व डांडियारा, दुहा-छंद गायन के माध्यम से व्यक्त की गई भक्ति, अनुशासित कार्यकर्ता, साफ-सुथरे प्रबंधन के साथ-साथ धार्मिक और ऐतिहासिक महानुभाव पात्रों की वेश-भूषा के कारण प्रसिद्ध है।