राजकोट में डेढ़ करोड़ की लूट-मैनेजर की हत्या के आरोपी ने पीएसआइ पर गोली चलाई

राजकोट. सुरेंद्रनगर जिले के सायला पुलिस थाना क्षेत्र में गोसल गांव के पास हिस्ट्रीशीटर देवेंद्र उर्फ डेंडू उर्फ जेंडू बोरिचा पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। जानकारी के अनुसार राजकोट रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआइजी) की स्पेशल टीम के साथ मुठभेड़ जैसी स्थिति बन गई। हिस्ट्रीशीटर बोरिचा को पुलिस पकड़ने पहुंची। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआइ) भानु मियात्रा की सरकारी रिवॉल्वर छीनकर उन पर हमला करने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी।

राजकोट रेंज के डीआइजी की स्पेशल टीम को सूचना मिली थी कि वह सायला क्षेत्र में छिपा है। इसके आधार पर शुक्रवार को पुलिस टीम गोसल गांव के पास पहुंची और उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों से हाथापाई शुरू कर दी और पीएसआइ मियात्रा की रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया।

पुलिस के अनुसार, स्थिति गंभीर होने पर पीएसआइ पृथ्वीसिंह मोरी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पहले चेतावनी देने के लिए हवा में फायर किया और इसके बाद चलाई गई गोली आरोपी के पैर में लगी। घायल बोरिचा को पहले सायला में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए सुरेंद्रनगर सिविल अस्पताल ले जाने की कार्रवाई की गई।

घटना के संबंध में सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने और सरकारी हथियार छीनने का प्रयास करने सहित संबंधित धाराओं के तहत सायला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।