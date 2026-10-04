गर्मी बढ़ी तो दिल पर भी बढ़ा खतरा, तीन दशक में 4 गुना हुई मौतें

स्टडी में शामिल व यूएन मेहता अस्पताल के सीनियर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. कमल शर्मा ने कहा कि इस अध्ययन के अनुसार 70 से 74 वर्ष के आयु वर्ग में उच्च तापमान से जुड़ी इस्कीमिक हार्ट डिजीज की सबसे अधिक 5,704 मौतों का अनुमान लगाया गया। वहीं बीमारी के कारण गंवाए स्वस्थ जीवन-वर्षों का सबसे बड़ा बोझ 55 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में 1,32,936 रहा। पुरुषों पर इसका बोझ महिलाओं की तुलना में अधिक रहा। 1990 से 2021 के बीच पुरुषों में मौतों में कुल प्रतिशत वृद्धि 56 प्रतिशत रही, जबकि महिलाओं में यह 30 प्रतिशत थी।