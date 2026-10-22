अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल के लिए सजी 700 से अधिक स्टॉल्स

मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुस्तक महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पिछले आयोजन में जहां 325 पुस्तक स्टॉल्स लगाए गए थे, वहीं इस वर्ष उनकी संख्या बढ़ाकर 700 से अधिक कर दी गई है। इसी प्रकार प्रकाशकों की संख्या भी 75 से बढ़कर 125 से अधिक हो गई है। रूपा, पेंगुइन और वीणा सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान महोत्सव में भाग लेंगे।