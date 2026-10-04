Ahmedabad: वीडियो कॉल उठाना पड़ा महंगा, साइबर ठगों ने धमकाकर अकाउंटेंट से 49 लाख रुपए ठगे

आरोपियों ने अकाउंटेंट युवक को फोन कर खुद की पहचान दिल्ली साइबर क्राइम के पुलिस अधिकारी 'संजय अरोरा' के रूप में दी। उसने धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा आपत्तिजनक वीडियो कॉलिंग वाला वीडियो हमें मिला है। इसकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। इस अपराध में 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। अहमदाबाद साइबर क्राइम को कॉल करके गिरफ्तार कराएंगे। फिर यूट्यूब अधिकारी को नंबर देने की बात कहकर उसके बताए अनुसार प्रक्रिया करने को कहा। हाल ही में एक 'हेमंत मल्होत्रा' नाम के व्यक्ति ने यूट्यूब अधिकारी बनकर संपर्क किया और वीडियो 'डीलीटिंग चार्ज' के नाम पर 71,250 रुपए ले लिए। उसके बाद अलग-अलग बहाने से 49 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीडि़त ने यह राशि वह जिस कंपनी में काम करता था और जिन अकाउंट को मैनेज करता था, उनसे ट्रांसफर की थी। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम मामले की जांच में जुटी है।