Ahmedabad : सिविल अस्पताल में 297 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, 23 को बायोप्सी की सलाह

अभियान के तहत 35 वर्ष से कम उम्र की 116 युवतियों की सोनोग्राफी की गई। इनमें दो युवतियों में संदिग्ध लक्षण मिलने पर बायोप्सी कराने का सुझाव दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार, कम उम्र की महिलाओं में सामान्यत: सोनोग्राफी और उम्र तथा जोखिम के आधार पर मैमोग्राफी की सलाह दी जाती है। स्तन या बगल में नई गांठ, स्तन के आकार में बदलाव, त्वचा पर लालिमा या गड्ढे पड़ना तथा निप्पल से खून या असामान्य तरल निकलना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआती अवस्था में कई बार दर्द नहीं होता, इसलिए नियमित जांच और समय पर चिकित्सकीय परामर्श जीवनरक्षक साबित हो सकता है।