Ahmedabad: शहर में अवैध रूप से बसने वाले 61 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, इनमें 40 महिलाए, 5 बच्चे

शहर क्राइम ब्रांच के उपायुक्त (डीसीपी) अजीत राज्यान ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को पकडऩे के लिए क्राइम ब्रांच ने दिवाली से पहले विशेष अभियान चलाया है। इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित की गईं। उन्होंने विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना किसी वैध दस्तावेज के शहर में रह रहे 61 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनके कामकाज के बारे में भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।