Ahmedabad: अंधविश्वास में पिता ने ही 10 वर्षीय बेटे को उतारा मौत के घाट

साणंद पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार रात को विंछिया गांव में घटी। गांव में पुराने बस स्टैंड के पास नरेश कोली पटेल (36) परिवार के साथ रहता है। उसने अपने बेटे करण (10) को घर के आगे जोगणी माता की देहरी के पास दो से तीन बार पछाड़ कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने बेटे के सिर पर लकड़ी से भी वार किए। हत्या के बाद आरोपी पिता ने मासूम के शव को खाट पर लिटाया और खुद भी शव के बिल्कुल पास जाकर सो गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला बयान दिया। उसने हत्या की बात कबूल करते हुए कहा कि "मैं भुवा (झार-फूंक करने वाला या ढोंगी तांत्रिक) हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा बेटा या कोई और भुवा न बने, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया।"