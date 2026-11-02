2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

Ahmedabad : असारवा में मावा की दुकान सील, 510 किलो की बिक्री पर रोक

मनपा के स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग ने गोमतीपुर के कोल्ड स्टोरेज से मावे के चार नमूने लिए थे। इनमें तुलसी मावा सेंटर का नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा। आगे की जांच में पता चला कि इस मावे का उत्पादन राजस्थान के उदयपुर स्थित वल्लभनगर में किया जा रहा था।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Updated: 2 Nov 2026, 10:16 PM IST

Ahmedabad news

घी की दुकान पर जांच करते मनपा कर्मी।

अहमदाबाद. दिवाली पर मिठाइयों की खरीदारी के बीच अहमदाबाद में मावे (खोया) की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में एक और गड़बड़ी सामने आई है। गोमतीपुर के कोल्ड स्टोरेज से पहले लिए गए नमूनों में शहर के असारवा स्थित तुलसी मावा सेंटर का मावा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। ऐसे में विभाग ने सेंटर को सील करने के साथ उसका 510 किलो मावा को बेचने पर रोक लगा दी है। इससे पहले इसी कोल्ड स्टोरेज में 41,400 किलो मावे का स्टॉक जरूरी जानकारी के अभाव में बिक्री से रोका गया था। उधर, माधूपुरा में घी के 25 रैपिड टेस्ट भी किए गए, जिनमें वनस्पति फैट की मिलावट नहीं मिली। 11 नमूने विस्तृत जांच के लिए भेजे गए हैं। इस संबंध में अगले दिनों में पता चल सकेगा।

राजस्थान के उदयपुर से लाया गया था मावा

मनपा के स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग ने गोमतीपुर के कोल्ड स्टोरेज से मावे के चार नमूने लिए थे। इनमें तुलसी मावा सेंटर का नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरा। आगे की जांच में पता चला कि इस मावे का उत्पादन राजस्थान के उदयपुर स्थित वल्लभनगर में किया जा रहा था। वहीं से इस मावा को अहमदाबाद लाया जा रहा था। विभाग ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गुजरात और राजस्थान के खाद्य एवं औषधि विभाग को सूचना दी है। तुलसी मावा सेंटर से जुड़े सात मिठाई और चवाणा विक्रेताओं को भी यह मावा सप्लाई किया जाता था। ऐसे में उनके यहां पर भी जांच की जा रही है।

41 टन स्टॉक पर पहले ही रोक

गोमतीपुर कोल्ड स्टोरेज में राधिका फूड प्रोडक्ट्स से जुड़े रजवाड़ी स्वीट और इंडियन डेजर्ट के 41,400 किलो मावा के स्टॉक के पैकेटों पर बैच नंबर और एक्सपायरी तारीख जैसी जरूरी जानकारी नहीं मिली थी। इसके चलते विभाग ने उसे बिक्री के लिए रोक दिया था। साथ ही कंपनी को नोटिस जारी किया था। गौरतलब है कि इस कोल्डस्टोरेज में कई व्यापारियों का मिलकर एक लाख किलो से अधिक मावा था, जिसकी जांच की की गई। इसमें से 14 टन से अधिक मावे में अवधि पार की जानकारी नहीं थी। इसके चलते स्टॉक पर रोक लगाई थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

2 Nov 2026, 10:16 PM IST

Published on:

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad : असारवा में मावा की दुकान सील, 510 किलो की बिक्री पर रोक

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

Ahmedabad शहर में डेंगू ने बढ़ाई चिंता, 10 महीने में ही टूट गया पिछले साल का रिकॉर्ड

Ahmedabad AMC
अहमदाबाद

दिवाली से पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, 61 विदेशी नागरिक हिरासत में; बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या ज्यादा

Ahmedabad Crime Branch
राष्ट्रीय

भारतीय रेलवे ने फिर रचा इतिहास, सूरत से धड़कता दिल वंदे भारत ट्रेन से पहुंचा अहमदाबाद, बनाया ग्रीन कॉरिडोर

vande bharat express
राष्ट्रीय

Indian Railways: 2 नवंबर से शुरू हो रही नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जानें रूट और पूरा टाइम-टेबल

new train Sabarmati Varanasi Express
अहमदाबाद

Ahmedabad Murder: पत्नी की हत्या कर पति ने साले के बेटे को फोन कर बोला- मेहराजबानु को मार दिया, आकर ले जाओ

Ahmedabad Murder
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.