Ahmedabad : असारवा में मावा की दुकान सील, 510 किलो की बिक्री पर रोक

अहमदाबाद. दिवाली पर मिठाइयों की खरीदारी के बीच अहमदाबाद में मावे (खोया) की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में एक और गड़बड़ी सामने आई है। गोमतीपुर के कोल्ड स्टोरेज से पहले लिए गए नमूनों में शहर के असारवा स्थित तुलसी मावा सेंटर का मावा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। ऐसे में विभाग ने सेंटर को सील करने के साथ उसका 510 किलो मावा को बेचने पर रोक लगा दी है। इससे पहले इसी कोल्ड स्टोरेज में 41,400 किलो मावे का स्टॉक जरूरी जानकारी के अभाव में बिक्री से रोका गया था। उधर, माधूपुरा में घी के 25 रैपिड टेस्ट भी किए गए, जिनमें वनस्पति फैट की मिलावट नहीं मिली। 11 नमूने विस्तृत जांच के लिए भेजे गए हैं। इस संबंध में अगले दिनों में पता चल सकेगा।