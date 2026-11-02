Ahmedabad शहर में डेंगू ने बढ़ाई चिंता, 10 महीने में ही टूट गया पिछले साल का रिकॉर्ड

Ahmedabad: शहर में मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों का प्रकोप स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। खासकर डेंगू के मामले लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं।महानगरपालिका (मनपा) के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अक्टूबर माह में डेंगू के 513 मरीजों की पुष्टि हुई है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक डेंगू के कुल 1857 मरीज सामने आ चुके हैं। चिंताजनक स्थिति यह है कि पिछले पूरे वर्ष यानी जनवरी से दिसंबर 2025 तक डेंगू के 1591 मरीज सामने आए थे।