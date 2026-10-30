Ahmedabad: शहर के पूर्वी भाग में 600 मिमी की लाइन नई ट्रंक लाइन से जुड़ी, 2.25 लाख लोगों को मिलेगी राहत

अब तक आसपास के क्षेत्रों के ड्रेनेज पानी की निकासी का भार जशोदानगर-नरोडा हाईवे के पास से गुजर रही 1600 मिमी व्यास की पुरानी ट्रंक मेन लाइन पर था। जीवणवाड़ी पंपिंग स्टेशन की लाइन नई ट्रंक मेन लाइन से जुड़ने के बाद पुरानी लाइन पर भार कम होगा।पुरानी लाइन के रिहैबिलिटेशन का रास्ता साफनई माइक्रो टनलिंग लाइन की ओर ड्रेनेज प्रवाह मोड़ने से पुरानी ट्रंक मेन लाइन के रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास का काम भी किया जा सकेगा। इससे निकोल और आसपास के क्षेत्रों की ड्रेनेज निकासी व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी।