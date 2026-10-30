Gujarat: वांकानेर में एसएमसी की छापेमारी, 10 लाख की विदेशी शराब जब्त, चार गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि पकड़े गए आरोपियों में श्रवण कुमार और वांछित आरोपी कैलाश उर्फ संजू साथ में मिलकर जयपुर में मिनरल वॉटर का व्यवसाय करते थे। कैलाश शराब की अवैध हेराफेरी का धंधा करता था। उसने एक महीने पहले श्रवण कुमार को शराब लेकर गुजरात भेजा और एक फेरे के 12 हजार रुपए दिए। ऐसे में पैसों के लालच में उसने यह काम करना शुरू कर दिया। दो दिन पहले कैलाश ने फिर शराब को गुजरात पहुंचाने की बात कही। इसके लिए कार लेकर हरियाणा के गुरुग्राम में संजीव का नंबर देकर वहां जाने और फिर वहां से कार में शराब लेकर मोरबी के वांकानेर पहुंचकर विपुल से संपर्क कर उसे शराब देने की बात कही थी। ऐसे में श्रवण ने कार में गुरुग्राम से शराब ली और फिर जयपुर में उसके तीनों दोस्तों को साथ लिया और फिर जयपुर से दिल्ली, मुंबई हाईवे होते हुए गुजरात पहुंचा। वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे होते हुए खेड़ा, नडियाद, धोलका, लींबड़ी होते हुए मोरबी के वांकानेर पहुंचा और विपुल का इंतजार कर रहा था। आरोपियों ने कार में गुजरात के पासिंग की फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी।