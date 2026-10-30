Ahmedabad: दिवाली से पहले मनपा की कार्रवाई, मिठाई-नमकीन की चार इकाइयां सील

स्वस्तिक फूड्स में जांच के दौरान इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल के उचित निस्तारण में उल्लंघन मिला। परिसर में टाइल्स, दीवारों की सफेदी और फर्श की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। कारीगर कैप, एप्रन, मास्क और दस्ताने जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यहां स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था। इसी तरह श्याम सुंदर फूड प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग और लेबलिंग निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मिली। यहां भी स्वच्छता संबंधी मानकों का उल्लंघन और इस्तेमाल किए गए तेल के निस्तारण के लिए अधिकृत एजेंसी से अनुबंध नहीं होना सामने आया।