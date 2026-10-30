उ.प्र. के ब्रेनडेड मरीज के अंगों से पांच जरूरतमंदों को मिलेगी नई जिंदगी

गोरखपुर निवासी यह व्यक्ति अहमदाबाद के चांगोदर क्षेत्र में रहता था। गत 26 अक्टूबर को हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद उसे शहर के असारवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद बुधवार को उसे ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद अस्पताल की अंगदान टीम ने परिजनों की काउंसलिंग की। ब्रेनडेड मरीज की पत्नी ने पहाड़ जैसे दर्द के बीच भी अंगदान का निर्णय लिया।हृदय, लिवर, दोनों किडनी और पैंक्रियाज का दानइस अंगदान से एक हृदय, एक लिवर, दो किडनी और एक पैंक्रियाज सहित कुल पांच अंग प्राप्त हुए। इनमें लिवर, दोनों किडनी और पैंक्रियाज को सिविल मेडिसिटी परिसर स्थित किडनी अस्पताल तथा हृदय को यूएन मेहता अस्पताल में प्रत्यारोपण के लिए भेजा गया।