अंबाजी शक्तिपीठ मां अंबा का धाम, जहां मूर्ति नहीं वीसा यंत्र है आराध्य, माता सती का हृदय गिरने की है मान्यता

अहमदाबाद. गुजरात के बनासकांठा जिले की दांता तहसील में स्थित अंबाजी देश के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। गुजरात-राजस्थान सीमा के निकट आरासुरी पर्वत और अंबिका वन क्षेत्र में बसा यह तीर्थ समुद्र तल से करीब 480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर की अनूठी विशेषता यह है कि यहां देवी की प्रतिमा के बजाय पवित्र वीसा यंत्र की पूजा की जाती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार, यंत्र को सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं है और इसकी फोटोग्राफी भी प्रतिबंधित है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, पिता दक्ष के यज्ञ में पति भगवान शिव का अपमान होने से व्यथित माता सती ने यज्ञकुंड में प्राण त्याग दिए। क्रोधित भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर विचरण करने लगे। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया। मान्यता है कि जहां-जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। अंबाजी में माता सती का हृदय गिरने की मान्यता है, इसलिए इस स्थल का विशेष धार्मिक महत्व है।