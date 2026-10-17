दिवाली, छठ पूजा पर असारवा-प्रयागराज फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 22 से

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए असारवा-प्रयागराज साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया।

जानकारी के अनुसार, असारवा-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन (नं.04166) असारवा से 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को सुबह 8.45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 10.35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसी प्रकार, प्रयागराज-असारवा स्पेशल ट्रेन (नं. 04165) प्रयागराज से 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को सुबह 5 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 5.45 बजे असारवा पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में हिम्मतनगर, लुसड़िया, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली जंक्शन, चंदेरिया, मांडलगढ़, बूंदी, केशोरायपाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, ईदगाह आगरा, टूंडला, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर सेंट्रल और फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे।