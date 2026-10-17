Ahmedabad: टमाटर डाले बिना बना रहे थे टोमेटो सॉस, मनपा ने गोता में सील की ईकाई

Ahmedabad. शहर में टमाटर सॉस को टमाटर के बिना ही बनाकर बेचने का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मनपा के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को गोता क्षेत्र में आइ श्री खोडियार गृह उद्योग इकाई में जांच की जिसमें टोमेटो सॉस में टमाटर की ही मौजूदगी नहीं मिली। इसके बाद टीम ने इकाई को सील कर दिया। इतना ही नहीं, यहां मौजूद 10 हजार किलो से ज्यादा तैयार उत्पाद और कच्चे माल की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है जिसकी बाजार में कीमत 4.20 लाख से ज्यादा है।