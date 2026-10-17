अहमदाबाद के मोटेरा की सोसाइटी में मारवाड़ी रंगों के साथ गरबा

अहमदाबाद. शहर के मोटेरा स्थित कलातीर्थ प्रीमियम सोसाइटी में नवरात्रि के पावन अवसर पर गरबा का आयोजन किया गया। आयोजन में मारवाड़ी संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और रंग-बिरंगे परिधानों की छटा देखने को मिली। पूरे परिसर में उत्सव और उल्लास का माहौल रहा।

सोसाइटी के दिलीप भंसाली के अनुसार, मारवाड़ी परंपराओं और गुजराती गरबा संस्कृति के सुंदर संगम ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया। पारंपरिक परिधानों में सजे महिला-पुरुषों एवं युवाओं ने उत्साहपूर्वक गरबा खेलकर नवरात्रि की खुशियों को साझा किया। संगीत और पारंपरिक रंगों के बीच प्रतिभागियों ने गरबा का भरपूर आनंद लिया।

सोसाइटी के सदस्यों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने आयोजन को यादगार बनाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता, आपसी मेलजोल और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम का सुंदर संदेश भी दिया गया।

भंसाली के अनुसार, इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम सोसाइटी के सदस्यों के बीच आपसी सौहार्द, एकता और पारिवारिक जुड़ाव को मजबूत बनाते हैं। मारवाड़ी संस्कृति के रंगों से सजे इस आयोजन ने नवरात्रि के उत्साह को और भी खास बनाया।