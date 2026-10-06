भावनगर के त्रापज गांव के पास खड़े ट्रेलर में घुसी कार, 7 लोगों की मौत

राजकोट/ जामनगर. गुजरात के भावनगर जिले के त्रापज गांव के पास मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसे में कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सभी मृतक भावनगर से अलंग जा रहे थे जहां वे शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम करते थे।

जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10 बजे तलाजा तहसील के त्रापज गांव के पास भावनगर-सोमनाथ हाईवे के सर्विस रोड पर हुआ। ट्रेलर चालक नाश्ते के लिए हाईवे किनारे वाहन खड़ा कर रुका था। पुलिस के मुताबिक, सर्विस रोड पर खड़े ट्रेलर में पीछे से तेज रफ्तार कार जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर भी आगे खिसक गया। हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।