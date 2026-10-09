मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने वडोदरा से खेल महाकुंभ-2026 का किया राज्यव्यापी शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी और उनमें भारतीय खिलाड़ियों की व्यापक भागीदारी की दिशा में प्रतिभाओं को तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात आने वाले दिनों में टैलेंट हंट अभियान चलाकर बच्चों और युवाओं में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान करेगा। 2030 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 10 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों को भविष्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के रूप में तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा।