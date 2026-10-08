अयोध्या में गुजरात के पर्यटकों के लिए बनेगा ‘यात्री निवास’

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से वर्ष 2024 में अयोध्या में भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की गई थी। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु और रामभक्त वहां दर्शन को पहुंचते हैँ। गुजरात से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में यह पहल की है। इससे अयोध्या पहुंचने वाले गुजरात के पर्यटकों के लिए घर जैसी सुख-सुविधा सुनिश्चित होगी। यह यात्री निवास केवल एक आवास नहीं, बल्कि गुजरात और अयोध्या के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सेतु को और अधिक मजबूत करने वाला उत्कृष्ट प्रतीक बनेगा।