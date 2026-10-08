पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेड संधू की हत्या के आरोपी को अहमदाबाद से पकड़ा

हत्या करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। आरोपी परमिंदर के अहमदाबाद में छिपे होने को लेकर अमृतसर पुलिस की ओर से इनपुट मिला था। इस पर काम किया गया और आखिरकार इसके वाडज इलाके में छिपे होने की पुख्ता सूचना पर इसे पकड़ लिया। इसके अहमदाबाद एवं गुजरात में संपर्कों की जांच की जा रही है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई एवं गोल्डी बराड़ के स्थानीय संपर्कों की भी जांच की जा रही है।