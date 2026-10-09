Ahmedabad: शहर में 85 कमर्शियल गरबों को पुलिस ने दी मंजूरी

शहर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि गरबों का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में हो इसके लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआइ) से लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) स्तर तक के 500 अधिकारियों के सुपरविजन में 14 हजार पुलिस कर्मचारी गरबा स्थलों और शहर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एसआरपीएफ की भी तीन कंपनियों की तैनाती रहेगी। शहर में जहां हर दिन करीब पांच हजार व उससे ज्यादा लोग गरबा खेलने पहुंचते हैं, ऐसे 84 कमर्शियल गरबों को इस वर्ष मंजूरी दी है। साथ ही 1300 शेरी, गली और मोहल्लों के गरबा आयोजन को हरी झंडी दी है। इनका आयोजन बेहतर तरीके से हो इसके लिए मोहल्ला समिति की 50 से ज्यादा बैठकें की जा चुकी हैं।