अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुजरेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, रेल राज्यमंत्री वी. सोमन्ना ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों एवं निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का किया निरीक्षण

रेल राज्यमंत्री ने निर्माणाधीन अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल स्टेशन का भी निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति, आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं तथा प्रोजेक्ट के विभिन्न घटकों की जानकारी ली। करीब 38 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रहे इस स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म होंगे। इसकी वास्तुकला में अहमदाबाद की सांस्कृतिक पहचान को विशेष रूप से शामिल किया गया है। स्टेशन की छत पतंगों की आकृति से प्रेरित होगी, जबकि इसके बाहरी स्वरूप में शहर की विश्वविख्यात सिद्दी सैयद की जाली की डिजाइन की झलक दिखाई देगी। स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विश्राम कक्ष, रिटेल आउटलेट्स, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसे मौजूदा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के साथ-साथ कालूपुर मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा।