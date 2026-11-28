वडोदरा. शहर के गोत्री स्थित जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ मानसिक प्रताड़ना के मामले में पांच सीनियर विद्यार्थियों को छह महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है।

कॉलेज में रैगिंग का मामला तब सामने आया, जब एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के तीन विद्यार्थियों ने तृतीय और चतुर्थ वर्ष के सीनियर छात्रों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। आरोपों के अनुसार, हॉस्टल परिसर में पटाखे फोड़ने की घटना के बाद सीनियर छात्रों ने हर्ष खलासी, पृथ्वीराज परमार और साहिल मकवाणा को पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों ने पटाखे फोड़ने में अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें करीब पांच घंटे तक खड़ा रखा गया और कथित तौर पर जबरन अपराध स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया गया। इस घटना से परेशान होकर हर्ष खलासी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था, लेकिन सहपाठियों ने समय रहते उसे बचा लिया। घटना के बाद तीनों विद्यार्थी अपने घर चले गए थे।