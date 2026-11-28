सारंगपुर. जनगणना में अब लोगों को घर-घर आने वाले कर्मचारियों के सवालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहली बार नागरिक खुद अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। जनगणना-2027 के दूसरे चरण में 10 से 24 जनवरी तक स्व-गणना के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। स्व-गणना के दौरान परिवार का मुखिया या सदस्य मोबाइल नंबर से लॉगिन कर परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज कर सकेगा। प्रक्रिया पूरी होने पर एक यूनिक रेफरेंस कोड मिलेगा। प्रगणक के घर पहुंचने पर यह कोड बताना होगा, जिसके आधार पर दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। ऑनलाइन जानकारी नहीं भरने वाले परिवारों का डेटा प्रगणक मौके पर ही ऐप में दर्ज करेंगे।
-पहला चरण 10 से 24 जनवरी तक स्व-गणना का रहेगा। इसमें नागरिक घर बैठे परिवार की जानकारी भर सकेंगे। दूसरा चरण 25 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे। ऑनलाइन डेटा दर्ज करने वाले परिवारों को पूरी जानकारी दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी, जबकि बाकी परिवारों की गणना मौके पर होगी।
-जनगणना के आंकड़े भविष्य की सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और बजट निर्धारण का आधार बनते हैं। ऐसे में परिवारों की जानकारी सही दर्ज होना जरूरी है। डिजिटल माध्यम से डेटा दर्ज करने और सत्यापन की व्यवस्था से त्रुटियों को कम करने तथा गणना प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। एसडीएम सारंगपुर जय सोलंकी ने बताया कि दूसरे चरण में नागरिकों को घर बैठे जानकारी दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन डेटा भरने वाले परिवारों का प्रगणक रेफरेंस कोड से सत्यापन करेंगे, जबकि अन्य परिवारों की जानकारी मौके पर ऐप में दर्ज की जाएगी।
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