सारंगपुर. जनगणना में अब लोगों को घर-घर आने वाले कर्मचारियों के सवालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहली बार नागरिक खुद अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। जनगणना-2027 के दूसरे चरण में 10 से 24 जनवरी तक स्व-गणना के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। स्व-गणना के दौरान परिवार का मुखिया या सदस्य मोबाइल नंबर से लॉगिन कर परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज कर सकेगा। प्रक्रिया पूरी होने पर एक यूनिक रेफरेंस कोड मिलेगा। प्रगणक के घर पहुंचने पर यह कोड बताना होगा, जिसके आधार पर दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। ऑनलाइन जानकारी नहीं भरने वाले परिवारों का डेटा प्रगणक मौके पर ही ऐप में दर्ज करेंगे।