गुजरात परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल गणेश वी. सावळेश्वरकर ने कहा कि ग्रामीण उद्यमियों एवं स्थानीय व्यवसायों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में डाक विभाग की अहम भूमिका है। वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यातकों को सरल एवं एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुजरात में 57 डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों के शाखा डाकघरों के माध्यम से चालू वर्ष में 5 हजार से अधिक अंतरराष्ट्रीय पार्सल बुक किए जा चुके हैं।