दाहोद के पास पटरी से उतरा मालगाड़ी का एक वैगन, कुछ ट्रेनें प्रभावित

गोधरा रेलवे स्टेशन पर इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। वडोदरा-गोरखपुर एक्सप्रेस के 4 घंटे से अधिक समय तक खड़े रहने पर रेलवे कैटरिंग की युवा टीम यात्रियों की मदद के लिए आगे आई। टीम ने स्टेशन पर फंसे यात्रियों को मुफ्त में नाश्ता, पानी और नमकीन का वितरण किया। इस सेवा कार्य से यात्रियों को राहत मिली।

वडोदरा से दाहोद जा रही मेमू ट्रेन को गोधरा रेलवे स्टेशन पर ही रोककर सभी यात्रियों को बीच रास्ते में उतार दिया गया। ट्रेन रद्द होने के बाद सैकड़ों यात्री आगे की यात्रा के लिए तुरंत गोधरा एसटी बस स्टैंड की ओर दौड़े। हालांकि, भारी भीड़ के मुकाबले पर्याप्त बसें उपलब्ध न होने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छोटे बच्चों और परिजनों के साथ सफर कर रहे लोग काफी समय तक बस स्टैंड पर फंसे रहे। दाहोद की ओर जाने के लिए यात्रियों के बीच अफरा-तफरी और असमंजस का माहौल बना रहा।