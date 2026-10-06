Ahmedabad: एआइ कैमरों से निगरानी में रहेंगे शहर के गरबा आयोजन स्थल

शहर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने बड़े कमर्शियल गरबा के आयोजकों-प्रबंधकों के लिए मंगलवार को 32 मुद्दों के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार गरबा मैदान पर एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मैदान तक एआइ बेस्ड हाइ डेफिनेशनल वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। थाने में यह जानकारी भी देनी होगी कि मैदान में कहां-कहां और कितने कैमरे लगाए गए हैं। मैदान की चारों दिशाओं में 4 वॉच टावर लगाने अनिवार्य हैं। इन वॉच टावर से प्रतिदिन का वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा। दिन के समय भी कम से कम एक वॉच टावर पर 24 घंटे सुरक्षा रखनी।