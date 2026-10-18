नवरात्रि में गरबा के लिए एनआरआइ परिवार लौटे वतन

अमरीका के शिकागो से मोनिका पटेल पहली बार भारत आई हैं। उन्होंने बताया कि वह अमरीका में गरबा खेलती थीं, लेकिन शादी के बाद पहली बार पति के साथ आणंद आई हैं। यहां गरबा खेलने के लिए उमड़ी भीड़ और पारंपरिक उत्सव का माहौल देखकर वह रोमांचित हैं। उन्होंने कहा कि अब वह हर साल गरबा खेलने भारत आना चाहती हैं, क्योंकि आणंद के गरबा का आनंद कहीं और नहीं मिलता।