दाहोद में मिला दो सिर और चार आंखों वाला दुर्लभ वुल्फ स्नेक

गोधरा. दाहोद जिले के धानपुर क्षेत्र में कुदरत का एक अनोखा रूप देखने को मिला। अगासवणी गांव के एक खेत में ग्रामीणों को करीब छह इंच लंबा दो सिर और चार आंखों वाला वुल्फ स्नेक दिखाई दिया। सांप को देखकर ग्रामीण हैरान रह गए और उन्होंने दाहोद के प्रकृति मित्र मंडल को दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग के सहयोग से सांप का रेस्क्यू किया। बताया गया कि यह सांप करीब छह महीने का बच्चा है। सामान्य सांपों से अलग इसके दो सिर होने की जानकारी सामने आने के बाद इसे देखने के लिए आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे।