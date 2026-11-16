गुजरात का सोलर विलेज बना खेड़ा जिले का सुकी गांव, 78 घरों में लगे सोलर पैनल, बिजली बिल हुआ शून्य

आणंद. गुजरात के खेड़ा जिले की कपड़वंज तहसील का सुकी गांव सोलर विलेज बन गया है। गांव के 78 घरों में सोलर पैनल लगने से बिजली बिल शून्य हुआ है। इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती, खेत मजदूरी और पशुपालन है।

गांव में मुख्य रूप से मक्का, बाजरा, कपास, अरंडी, आलू, शकरकंद, तंबाकू और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। गांव में प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी और दूध डेयरी आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1.22 वर्ग किलोमीटर है। गांव की कुल आबादी 710 है और साक्षरता दर 81.82 प्रतिशत है। पुराने समय में व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा सुकी गांव अब पूरी तरह सौर ऊर्जा पर आधारित गांव बन चुका है।