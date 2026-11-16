डाकोर मंदिर में वीआइपी कल्चर के विरोध में ट्रस्टी का घेराव

आणंद. खेड़ा जिले में गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थल डाकोर स्थित रणछोड़राय मंदिर में वीआइपी कल्चर शुरू करने की कथित कोशिशों के विरोध में स्थानीय वैष्णवों और सेवकों ने मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी गिरीश दाणी का घेराव कर अपनी नाराजगी जताई।

डाकोर मंदिर परिसर में वीआइपी दर्शन व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कीर्तनिया जाली के कठेड़े को काटने का काम शुरू किया गया था। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वैष्णव और मंदिर के सेवक परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने मंदिर की वर्षों पुरानी परंपरागत व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए इस काम को तुरंत रोकने की मांग की।

इसके अलावा मंदिर के मुख्य द्वार के पास नया वीआइपी रेस्ट रूम बनाने के फैसले को लेकर भी श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि इस रेस्ट रूम में वीआइपी मेहमानों के लिए एसी में बैठने की व्यवस्था के साथ अलग टॉयलेट और बाथरूम आदि आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।