Ajmer Crime : युवती की सगाई की सूचना पर बौखलाया आरोपी, एडिटेड फोटो की वायरल, एफआइआर दर्ज

Ajmer Crime : अजमेर में जब आरोपी ने युवती की सगाई के बारे में सुना तो वो बौखला गया। जिसके बाद उसने ऐसा काम किया कि पीड़िता को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। जानें पूरा मामला। आरोपी को जब सगाई की जानकारी हुई तो उसने युवती की फोटो को एडिट कर वायरल कर दिया। फिर उसे जबरन शादी के लिए दबाव बनाने लगा। इस पर पीड़िता की ओर से दौसा निवासी युवक पर रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रामगंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि कुछ साल पहले उसकी युवक से पहचान हुई थी। युवक ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया। पर पीड़िता ने आरोपी को साफ-साफ मना कर दिया था। आरोपी ने बातचीत के दौरान इंस्टाग्राम से उसकी कई फोटो चुरा लिए थे। इस जानकारी पर उसने युवक से बातचीत बंद कर दी।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसकी सगाई की जानकारी आरोपी को पता चली तो आरोपी बौखला गया। उसने उसकी फोटो को अपने फोटो के संग जोड़कर एडिट करते हुए उसे वायरल कर दिया। रिश्तेदारों के नंबर पर गलत मैसेज कर उसे बदनाम कर रहा है। रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।