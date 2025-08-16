Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अजमेर

Ajmer Crime : युवती की सगाई की सूचना पर बौखलाया आरोपी, एडिटेड फोटो की वायरल, एफआइआर दर्ज

Ajmer Crime : अजमेर में जब आरोपी ने युवती की सगाई के बारे में सुना तो वो बौखला गया। जिसके बाद उसने ऐसा काम किया कि पीड़िता को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। जानें पूरा मामला।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 16, 2025

Ajmer Crime accused got agitated on hearing about girl engagement edited photo went viral FIR lodged
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Ajmer Crime : अजमेर में जब आरोपी ने युवती की सगाई के बारे में सुना तो वो बौखला गया। जिसके बाद उसने ऐसा काम किया कि पीड़िता को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। जानें पूरा मामला। आरोपी को जब सगाई की जानकारी हुई तो उसने युवती की फोटो को एडिट कर वायरल कर दिया। फिर उसे जबरन शादी के लिए दबाव बनाने लगा। इस पर पीड़िता की ओर से दौसा निवासी युवक पर रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंस्टाग्राम से कई फोटो निकाली

रामगंज थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि कुछ साल पहले उसकी युवक से पहचान हुई थी। युवक ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाया। पर पीड़िता ने आरोपी को साफ-साफ मना कर दिया था। आरोपी ने बातचीत के दौरान इंस्टाग्राम से उसकी कई फोटो चुरा लिए थे। इस जानकारी पर उसने युवक से बातचीत बंद कर दी।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime : लुटेरी दुल्हन का असली पति गिरफ्तार, 5 पतियों को धोखा देने वाली ‘सलोनी’ के बड़े राज का हुआ खुलासा
बांसवाड़ा
Banswara Crime Looteri Dulhan real husband arrested 5 husbands cheated Saloni big secret revealed

मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब उसकी सगाई की जानकारी आरोपी को पता चली तो आरोपी बौखला गया। उसने उसकी फोटो को अपने फोटो के संग जोड़कर एडिट करते हुए उसे वायरल कर दिया। रिश्तेदारों के नंबर पर गलत मैसेज कर उसे बदनाम कर रहा है। रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Today : मानसून ट्रफ लाइन शिफ्ट, अब होगी झमाझम बारिश! राजस्थान के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट
जयपुर
Monsoon Trough Line shifted to normal position now there will be heavy rain Rajasthan 6 districts IMD Yellow Alert Today

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 11:11 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Ajmer Crime : युवती की सगाई की सूचना पर बौखलाया आरोपी, एडिटेड फोटो की वायरल, एफआइआर दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.