Ajmer Crime : युवती की सगाई की सूचना पर बौखलाया आरोपी, एडिटेड फोटो की वायरल, एफआइआर दर्ज

Ajmer Crime : अजमेर में जब आरोपी ने युवती की सगाई के बारे में सुना तो वो बौखला गया। जिसके बाद उसने ऐसा काम किया कि पीड़िता को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। जानें पूरा मामला। आरोपी को जब सगाई की जानकारी हुई तो उसने युवती की फोटो को एडिट कर वायरल कर दिया। फिर उसे जबरन शादी के लिए दबाव बनाने लगा। इस पर पीड़िता की ओर से दौसा निवासी युवक पर रामगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।